Wednesday's Games

Sports Jul 27, 2017 02:00

Wednesday's Games

MLB

American League

Toronto 3 Oakland 2

Tampa Bay 5 Baltimore 1

Boston 4 Seattle 0

Kansas City 16 Detroit 2

Cleveland 10 L.A. Angels 4

National League

Arizona 10 Atlanta 3

San Francisco 2 Pittsburgh 1

Washington 8 Milwaukee 5

St. Louis 10 Colorado 5

San Diego 6 N.Y. Mets 3

Interleague

N.Y. Yankees 9 Cincinnati 5

Philadelphia 9 Houston 0

Chicago Cubs 8 Chicago White Sox 3

Miami 22 Texas 10

L.A. Dodgers 6 Minnesota 5

---

MLS

Columbus 3 Philadelphia 0

---

By The Canadian Press

Wednesday's Games

Sports Jul 27, 2017 02:00

Wednesday's Games

MLB

American League

Toronto 3 Oakland 2

Tampa Bay 5 Baltimore 1

Boston 4 Seattle 0

Kansas City 16 Detroit 2

Cleveland 10 L.A. Angels 4

National League

Arizona 10 Atlanta 3

San Francisco 2 Pittsburgh 1

Washington 8 Milwaukee 5

St. Louis 10 Colorado 5

San Diego 6 N.Y. Mets 3

Interleague

N.Y. Yankees 9 Cincinnati 5

Philadelphia 9 Houston 0

Chicago Cubs 8 Chicago White Sox 3

Miami 22 Texas 10

L.A. Dodgers 6 Minnesota 5

---

MLS

Columbus 3 Philadelphia 0

---

By The Canadian Press

Wednesday's Games

Sports Jul 27, 2017 02:00

Wednesday's Games

MLB

American League

Toronto 3 Oakland 2

Tampa Bay 5 Baltimore 1

Boston 4 Seattle 0

Kansas City 16 Detroit 2

Cleveland 10 L.A. Angels 4

National League

Arizona 10 Atlanta 3

San Francisco 2 Pittsburgh 1

Washington 8 Milwaukee 5

St. Louis 10 Colorado 5

San Diego 6 N.Y. Mets 3

Interleague

N.Y. Yankees 9 Cincinnati 5

Philadelphia 9 Houston 0

Chicago Cubs 8 Chicago White Sox 3

Miami 22 Texas 10

L.A. Dodgers 6 Minnesota 5

---

MLS

Columbus 3 Philadelphia 0

---

By The Canadian Press