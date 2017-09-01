Thursday's Games

Sports 01:32 AM

Thursday's Games

CFL

Ottawa 32 Montreal 4

---

MLB

American League

Toronto 11 Baltimore 8

Houston 5 Texas 1

Minnesota 5 Chicago White Sox 4

N.Y. Yankees 6 Boston 2

National League

Cincinnati 7 N.Y. Mets 2

Arizona 8 L.A. Dodgers 1

Philadelphia 3 Miami 2

Chicago Cubs 6 Atlanta 2

Milwaukee 6 Washington 3

St. Louis 5 San Francisco 2

---

NFL pre-season

Jacksonville 13 Atlanta 7

Buffalo 27 Detroit 17

Green Bay 24 L.A. Rams 10

Indianapolis 7 Cincinnati 6

N.Y. Jets 16 Philadelphia 10

N.Y. Giants 40 New England 38

Pittsburgh 17 Carolina 14

Washington 13 Tampa Bay 10

Baltimore 14 New Orleans 13

Cleveland 25 Chicago 0

Miami 30 Minnesota 9

Kansas City 30 Tennessee 6

Denver 30 Arizona 2

Seattle 17 Oakland 13

San Francisco 23 L.A. Chargers 13

Dallas vs Houston, cancelled

---

By The Canadian Press

Thursday's Games

Sports 01:32 AM

Thursday's Games

CFL

Ottawa 32 Montreal 4

---

MLB

American League

Toronto 11 Baltimore 8

Houston 5 Texas 1

Minnesota 5 Chicago White Sox 4

N.Y. Yankees 6 Boston 2

National League

Cincinnati 7 N.Y. Mets 2

Arizona 8 L.A. Dodgers 1

Philadelphia 3 Miami 2

Chicago Cubs 6 Atlanta 2

Milwaukee 6 Washington 3

St. Louis 5 San Francisco 2

---

NFL pre-season

Jacksonville 13 Atlanta 7

Buffalo 27 Detroit 17

Green Bay 24 L.A. Rams 10

Indianapolis 7 Cincinnati 6

N.Y. Jets 16 Philadelphia 10

N.Y. Giants 40 New England 38

Pittsburgh 17 Carolina 14

Washington 13 Tampa Bay 10

Baltimore 14 New Orleans 13

Cleveland 25 Chicago 0

Miami 30 Minnesota 9

Kansas City 30 Tennessee 6

Denver 30 Arizona 2

Seattle 17 Oakland 13

San Francisco 23 L.A. Chargers 13

Dallas vs Houston, cancelled

---

By The Canadian Press

Thursday's Games

Sports 01:32 AM

Thursday's Games

CFL

Ottawa 32 Montreal 4

---

MLB

American League

Toronto 11 Baltimore 8

Houston 5 Texas 1

Minnesota 5 Chicago White Sox 4

N.Y. Yankees 6 Boston 2

National League

Cincinnati 7 N.Y. Mets 2

Arizona 8 L.A. Dodgers 1

Philadelphia 3 Miami 2

Chicago Cubs 6 Atlanta 2

Milwaukee 6 Washington 3

St. Louis 5 San Francisco 2

---

NFL pre-season

Jacksonville 13 Atlanta 7

Buffalo 27 Detroit 17

Green Bay 24 L.A. Rams 10

Indianapolis 7 Cincinnati 6

N.Y. Jets 16 Philadelphia 10

N.Y. Giants 40 New England 38

Pittsburgh 17 Carolina 14

Washington 13 Tampa Bay 10

Baltimore 14 New Orleans 13

Cleveland 25 Chicago 0

Miami 30 Minnesota 9

Kansas City 30 Tennessee 6

Denver 30 Arizona 2

Seattle 17 Oakland 13

San Francisco 23 L.A. Chargers 13

Dallas vs Houston, cancelled

---

By The Canadian Press