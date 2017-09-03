Sunday's Games
CFL
Saskatchewan 38 Winnipeg 24
---
MLB
American League
Baltimore 5 Toronto 4, 12 innings
Cleveland 11 Detroit 1
Chicago White Sox 6 Tampa Bay 2
Kansas City 5 Minnesota 4
Texas 7 L.A. Angels 6
Seattle 10 Oakland 2
N.Y. Yankees 9 Boston 2
National League
Philadelphia 3 Miami 1, 12 innings
Pittsburgh 3 Cincinnati 1
Milwaukee 7 Washington 2
Atlanta 5 Chicago Cubs 1
Arizona 5 Colorado 1
St. Louis 7 San Francisco 3
San Diego 6 L.A. Dodgers 4
Interleague
Houston 8 N.Y. Mets 6
---
By The Canadian Press
Sunday's Games
CFL
Saskatchewan 38 Winnipeg 24
---
MLB
American League
Baltimore 5 Toronto 4, 12 innings
Cleveland 11 Detroit 1
Chicago White Sox 6 Tampa Bay 2
Kansas City 5 Minnesota 4
Texas 7 L.A. Angels 6
Seattle 10 Oakland 2
N.Y. Yankees 9 Boston 2
National League
Philadelphia 3 Miami 1, 12 innings
Pittsburgh 3 Cincinnati 1
Milwaukee 7 Washington 2
Atlanta 5 Chicago Cubs 1
Arizona 5 Colorado 1
St. Louis 7 San Francisco 3
San Diego 6 L.A. Dodgers 4
Interleague
Houston 8 N.Y. Mets 6
---
By The Canadian Press
Sunday's Games
CFL
Saskatchewan 38 Winnipeg 24
---
MLB
American League
Baltimore 5 Toronto 4, 12 innings
Cleveland 11 Detroit 1
Chicago White Sox 6 Tampa Bay 2
Kansas City 5 Minnesota 4
Texas 7 L.A. Angels 6
Seattle 10 Oakland 2
N.Y. Yankees 9 Boston 2
National League
Philadelphia 3 Miami 1, 12 innings
Pittsburgh 3 Cincinnati 1
Milwaukee 7 Washington 2
Atlanta 5 Chicago Cubs 1
Arizona 5 Colorado 1
St. Louis 7 San Francisco 3
San Diego 6 L.A. Dodgers 4
Interleague
Houston 8 N.Y. Mets 6
---
By The Canadian Press