Rugby Championship lineups

South Africa: Andries Coetzee, Raymond Rhule, Jesse Kriel, Jan Serfontein, Courtnall Skosan, Elton Jantjies, Ross Cronje, Uzair Cassiem, Jaco Kriel, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Eben Etzebeth (captain), Coenie Oosthuizen, Malcolm Marx, Tendai Mtawarira. Reserves: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Trevor Nyakane, Lood de Jager, Jean-Luc du Preez, Francois Hougaard, Handré Pollard, Damian de Allende.

By The Associated Press