Friday's Games
CFL
B.C. 41 Montreal 18
---
MLB
American League
Detroit 5 Toronto 4
Boston 9 Tampa Bay 3
Cleveland 5 Baltimore 0
Texas 11 N.Y. Yankees 5
Minnesota 8 Kansas City 5
Oakland 9 Houston 8
Seattle 4 L.A. Angels 3
National League
Washington 11 Philadelphia 10
N.Y. Mets 5 Cincinnati 1
Miami 7 Atlanta 1
Milwaukee 2 Chicago Cubs 0
St. Louis 4 Pittsburgh 1
San Diego 10 Arizona 6
Colorado 5 L.A. Dodgers 4
Interleague
San Francisco 9 Chicago White Sox 2
---
By The Canadian Press
Friday's Games
CFL
B.C. 41 Montreal 18
---
MLB
American League
Detroit 5 Toronto 4
Boston 9 Tampa Bay 3
Cleveland 5 Baltimore 0
Texas 11 N.Y. Yankees 5
Minnesota 8 Kansas City 5
Oakland 9 Houston 8
Seattle 4 L.A. Angels 3
National League
Washington 11 Philadelphia 10
N.Y. Mets 5 Cincinnati 1
Miami 7 Atlanta 1
Milwaukee 2 Chicago Cubs 0
St. Louis 4 Pittsburgh 1
San Diego 10 Arizona 6
Colorado 5 L.A. Dodgers 4
Interleague
San Francisco 9 Chicago White Sox 2
---
By The Canadian Press
Friday's Games
CFL
B.C. 41 Montreal 18
---
MLB
American League
Detroit 5 Toronto 4
Boston 9 Tampa Bay 3
Cleveland 5 Baltimore 0
Texas 11 N.Y. Yankees 5
Minnesota 8 Kansas City 5
Oakland 9 Houston 8
Seattle 4 L.A. Angels 3
National League
Washington 11 Philadelphia 10
N.Y. Mets 5 Cincinnati 1
Miami 7 Atlanta 1
Milwaukee 2 Chicago Cubs 0
St. Louis 4 Pittsburgh 1
San Diego 10 Arizona 6
Colorado 5 L.A. Dodgers 4
Interleague
San Francisco 9 Chicago White Sox 2
---
By The Canadian Press