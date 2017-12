The Associated Press Division II All-America Team, List

Defence

Linemen — Marcus Martin, senior, Slippery Rock; Bo Banner, senior, Central Washington; Adonis Davis, junior, Florida Tech; Myles Humphrey, senior, Shepherd.

Linebacker — Kevin Haynes, senior, Central Washington; Terry Samuel, junior, West Alabama; Dennis Gardeck, senior, Sioux Falls.

Backs — Tyler Hasty, junior, Central Washington; Tavierre Thomas, senior, Ferris State; J.R. Stevens, sophomore, Indiana, Pennsylvania; Chris Johnson, junior, North Alabama.

Punter — Justin Marcha, senior, Emporia State.

___

SECOND TEAM

Offence

Quarterback — Travis Tarnowski, senior, Ashland.

Running back — Walter Fletcher, sophomore, Edinboro; Deshawn Jones, sophomore, Missouri S&T.

Linemen — Andrew Alten, senior, Findlay; Jerron Seales, senior, Indiana, Pennsylvania; Jake Daugherty, senior, Ferris State; Daniel Owens, senior, Wingate; Jared Machorro, senior, Texas A&M-Commerce.

Tight end — Qua Boyd, junior, West Alabama.

Receivers — Marcus Johnson, senior, Slippery Rock; Jalen Tolliver, senior, Arkansas-Monticello.

All-purpose player — Ja'Quan Gardner, senior, Humboldt State.

Kicker — Cole Tracy, senior, Assumption.

Defence

Linemen — Evan Perrizo, senior, Minnesota State; Zach Seiler, junior, Ferris State; Nathan Shepherd, senior, Fort Hays State; John Williamson, junior, West Florida.

Linebacker — Kyle Kitchens, senior, Catawba; Sam Blankenship, junior, Harding; Tyler Morrisey, junior, West Chester.

Backs — Tevin Madison, senior, West Alabama; Cua' Rose, junior, Arkansas Tech; Aaron Ivory, senior, Findlay; Marvin Conley, junior, West Florida.

Punter — Zach Gaines, sophomore, West Alabama.

___

Selection panel: Todd Anderson, UNC Pembroke; Josh Deer, Concordia-St. Paul, Minnesota; Jon Holtz, Slippery Rock (Pennsylvania); John Kean, Missouri S&T; Josh Manck, Texas A&M-Commerce; Jeff Weiss, Wayne State (Michigan).

___

More AP college football: http://collegefootball.ap.org and http://www.twitter.com/AP_Top25

By The Associated Press