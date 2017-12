Navy Bowl History

Dec. 22, 2005 Poinsettia Bowl — Navy 51, Colorado St. 30

Dec. 30, 2004 Emerald Bowl — Navy 34, New Mexico 19

Dec. 30, 2003 Houston Bowl — Texas Tech 38, Navy 14

Dec. 25, 1996 Aloha Bowl — Navy 42, California 38

Dec. 30, 1981 Liberty Bowl — Ohio St. 31, Navy 28

Dec. 14, 1980 Garden State Bowl — Houston 35, Navy 0

Dec. 22, 1978 Holiday Bowl — Navy 23, BYU 16

Jan. 1, 1964 Cotton Bowl — Texas 28, Navy 6

Jan. 1, 1961 Orange Bowl — Missouri 21, Navy 14

Jan. 1, 1958 Cotton Bowl — Navy 20, Rice 7

Jan. 1, 1955 Sugar Bowl — Navy 21, Mississippi 0

Jan. 1, 1924 Rose Bowl — Navy 14, Washington 14, tie

