College Football Championship Winners

Jan. 8, 2007 — Florida 41, Ohio State 14

Jan. 4, 2006 Rose Bowl — Texas 41, Southern Cal-x 38

Jan. 1, 2005 Orange Bowl — Southern Cal-x 55, Oklahoma 19

Jan. 4, 2004 Sugar Bowl — LSU 21, Oklahoma 14

Jan. 3, 2003 Fiesta Bowl — Ohio St. 31, Miami 24, 2OT

Jan. 3, 2002 Rose Bowl — Miami 37, Nebraska 14

Jan. 3, 2001 Orange Bowl — Oklahoma 13, Florida St. 2

Jan. 4, 2000 Sugar Bowl — Florida St. 46, Virginia Tech 29

Jan. 4, 1999 Fiesta Bowl — Tennessee 23, Florida St. 16

x-participation vacated

By The Associated Press