Camping World Bowl Winners

Dec. 29, 2006 — Maryland 24, Purdue 7

Dec. 27, 2005 — Clemson 19, Colorado 10

Dec. 21, 2004 — Georgia Tech 51, Syracuse 14

Dec. 22, 2003 — N.C. State 56, Kansas 26

Dec. 23, 2002 — Texas Tech 55, Clemson 15

Dec. 20, 2001 — Pittsburgh 34, N.C. State 19

Dec. 28, 2000 — N.C. State 38, Minnesota 30

Dec. 30, 1999 — Illinois 63, Virginia 21

Dec. 29, 1998 — Miami 46, N.C. State 23

Dec. 29, 1997 — Georgia Tech 35, West Virginia 30

Dec. 27, 1996 — Miami 31, Virginia 21

Dec. 30, 1995 — North Carolina 20, Arkansas 10

Jan. 2, 1995 — South Carolina 24, West Virginia 21

Jan. 1, 1994 — Boston College 31, Virginia 13

Jan. 1, 1993 — Stanford 24, Penn St. 3

Dec. 28, 1991 — Alabama 30, Colorado 25

Dec. 28, 1990 — Florida St. 24, Penn St. 17

Note: Blockbuster Bowl (1990-93); Carquest Bowl (1994-97); MICRON PC Bowl (1998); Tangerine Bowl (2001-2003); Champ Sports Bowl (2004-11); Russell Athletic (2012-16).

