Virginia Tech Bowl History

Dec. 30, 2006 Chick-fil-A Bowl — Georgia 31, Virginia Tech 24

Jan. 2, 2006 Gator Bowl — Virginia Tech 35, Louisville 24

Jan. 3, 2005 Sugar Bowl — Auburn 16, Virginia Tech 13

Dec. 26, 2003 Insight Bowl — California 52, Virginia Tech 49

Dec. 31, 2002 San Francisco Bowl — Virginia Tech 20, Air Force 13

Jan. 1, 2002 Gator Bowl — Florida State 30, Virginia Tech 17

Jan. 1, 2001 Gator Bowl — Virginia Tech 41, Clemson 20

Jan. 4, 2000 Sugar Bowl — Florida State 46, Virginia Tech 29

Dec. 28, 1998 Music City Bowl — Virginia Tech 38, Alabama 7

Jan. 1, 1998 Gator Bowl — North Carolina 42, Virginia Tech 3

Dec. 31, 1996 Orange Bowl — Nebraska 41, Virginia Tech 21

Dec. 31, 1995 Sugar Bowl — Virginia Tech 28, Texas 10

Dec. 30, 1994 Gator Bowl — Tennessee 45, Virginia Tech 23

Dec. 31, 1993 Independence Bowl — Virginia Tech 45, Indiana 20

Dec. 31, 1986 Peach Bowl — Virginia Tech 25, N.C. State 24

Dec. 15, 1984 Independence Bowl — Air Force 23, Virginia Tech 7

Jan. 2, 1981 Peach Bowl — Miami 20, Virginia Tech 10

Dec. 14, 1968 Liberty Bowl — Mississippi 34, Virginia Tech 17

Dec. 10, 1966 Liberty Bowl — Miami 14, Virginia Tech 7

Jan. 1, 1947 Sun Bowl — Cincinnati 18, Virginia Tech 6

