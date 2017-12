Arizona State Bowl History

Dec. 25, 2000 Aloha Bowl_Boston College 31, Arizona St. 17

Dec. 25, 1999 Aloha Bowl_Wake Forest 23, Arizona St. 3

Dec. 31, 1997 Sun Bowl_Arizona St. 17, Iowa 7

Jan. 1, 1997 Rose Bowl_Ohio St. 20, Arizona St. 17

Dec. 30, 1987 Freedom Bowl_Arizona St. 33, Air Force 28

Jan. 1, 1987 Rose Bowl_Arizona St. 22, Michigan 15

Dec. 22, 1985 Holiday Bowl_Arkansas 18, Arizona St. 17

Jan. 1, 1983 Fiesta Bowl_Arizona St. 32, Oklahoma 21

Dec. 16, 1978 Garden State Bowl_Arizona St. 34, Rutgers 18

Dec. 25, 1977 Fiesta Bowl_Penn St. 42, Arizona St. 30

Dec. 26, 1975 Fiesta Bowl_Arizona St. 17, Nebraska 14

Dec. 21, 1973 Fiesta Bowl_Arizona St. 28, Pittsburgh 7

Dec. 23, 1972 Fiesta Bowl_Arizona St. 49, Missouri 35

Dec. 27, 1971 Fiesta Bowl_Arizona St. 45, Florida St. 38

Dec. 30, 1970 Peach Bowl_Arizona St. 48, North Carolina 26

Jan. 1, 1951 Salad Bowl_Miami, Ohio 34, Arizona St. 21

Jan. 1, 1950 Salad Bowl_Xavier 33, Arizona St. 21

Jan. 1, 1941 Sun Bowl_Case Western 26, Arizona St. 13

Jan. 1, 1940 Sun Bowl_Arizona St. 0, Catholic U. 0, tie

By The Associated Press