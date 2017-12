North Carolina State Bowl History

Dec. 20, 2001 Tangerine Bowl — Pittsburgh 34, N.C. State 19

Dec. 28, 2000 Micronpc.com Bowl — N.C. State 38, Minnesota 30

Dec. 29, 1998 MICRON PC Bowl — Miami 46, N.C. State 23

Jan. 1, 1995 Peach Bowl — N.C. State 28, Mississippi St. 24

Jan. 1, 1994 Hall of Fame Bowl — Michigan 42, N.C. State 7

Dec. 31, 1992 Gator Bowl — Florida 27, N.C. State 10

Jan. 1, 1992 Peach Bowl — East Carolina 37, N.C. State 34

Dec. 28, 1990 All American Bowl — N.C. State 31, Southern Miss. 27

Dec. 31, 1989 Copper Bowl — Arizona 17, N.C. State 10

Dec. 31, 1988 Peach Bowl — N.C. State 28, Iowa 23

Dec. 31, 1986 Peach Bowl — Virginia Tech 25, N.C. State 24

Dec. 23, 1978 Tangerine Bowl — N.C. State 30, Pittsburgh 17

Dec. 31, 1977 Peach Bowl — N.C. State 24, Iowa St. 14

Dec. 31, 1975 Peach Bowl — West Virginia 13, N.C. State 10

Dec. 23, 1974 Bluebonnet Bowl — N.C. State 31, Houston 31, tie

Dec. 17, 1973 Liberty Bowl — N.C. State 31, Kansas 18

Dec. 29, 1972 Peach Bowl — N.C. State 49, West Virginia 13

Dec. 16, 1967 Liberty Bowl — N.C. State 14, Georgia 7

Dec. 21, 1963 Liberty Bowl — Mississippi St. 16, N.C. State 12

Jan. 1, 1947 Gator Bowl — Oklahoma 34, N.C. State 13

By The Associated Press