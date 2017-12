Mississippi St. Bowl History

Jan. 1, 1999 Cotton Bowl — Texas 38, Mississippi St. 11

Jan. 1, 1995 Peach Bowl — N.C. State 28, Mississippi St. 24

Jan. 2, 1993 Peach Bowl — North Carolina 21, Mississippi St. 14

Dec. 29, 1991 Liberty Bowl — Air Force 38, Mississippi St. 15

Dec. 31, 1981 Hall of Fame Bowl — Mississippi St. 10, Kansas 0

Dec. 27, 1980 Sun Bowl — Nebraska 31, Mississippi St. 17

Dec. 28, 1974 Sun Bowl — Mississippi St. 26, North Carolina 24

Dec. 21, 1963 Liberty Bowl — Mississippi St. 16, N.C. State 12

Jan. 1, 1941 Orange Bowl — Mississippi St. 14, Georgetown 7

Jan. 1, 1937 Orange Bowl — Duquesne 13, Mississippi St. 12

