Women's World Cup Slalom Champions

1977_Lise-Marie Morerod, Switzerland

1978_Hanni Wenzel, Lichtenstein

1979_Regina Sackl, Austria

1980_Perrine Pelen, France

1981_Erika Hess, Switzerland

1982_Erika Hess, Switzerland

1983_Erika Hess, Switzerland

1984_Tamara McKinney, United States

1985_Erika Hess, Switzerland

1986_Roswitha Steiner, Austria

1987_Corrine Schmidhauser, Switzerland

1988_Roswitha Steiner, Austria

1989_Vreni Schneider, Switzerland

1990_Vreni Schneider, Switzerland

1991_Petra Kronberger, Austria

1992_Vreni Schneider, Switzerland

1993_Vreni Schneider, Switzerland

1994_Vreni Schneider, Switzerland

1995_Vreni Schneider, Switzerland

1996_Elfi Edier, Austria

1997_Pernilla Wiberg, Sweden

1998_Ylva Nowen, Sweden

1999_Sabine Egger, Austria

2000_Spela Pretnar, Slovenia

2001_Janica Kostelic, Croatia

2002_Laure Pequegnot, France

2003_Janica Kostelic, Croatia

2004_Anja Paerson, Sweden

2005_Tanja Poutiainen, Finland

2006_Janica Kostelic, Croatia

2007_Marlies Schild, Austria

2008_Marlies Schild, Austria

2009_Maria Riesch, Germany

2010_Maria Riesch, Germany

2011_Marlies Schild, Austria

2012_Marlies Schild, Austria

2013_Mikaela Shiffrin, United States

2014_Mikaela Shiffrin, United States

2015_Mikaela Shiffrin, United States

2016_Frida Hansdotter, Sweden

2017_Mikaela Shiffrin, United States

2018_Mikaela Shiffrin, United States

